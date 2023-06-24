​«Фиорентина» призывает Кокорина к себе» - массажист игрока

Массажист форварда Александра Кокорина Сергей Колесников дал комментарий по поводу будущего 32-летнего футболиста.

Напомним, что сезон 2022/2023 Кокорин провёл в аренде в «Арисе». Россиянин забил 13 голов и отдал 6 голевых передач в 30 матчах. «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра.

«Александр в отпуске, ещё две недели будет отдыхать. Пока «Фиорентина» призывает его к себе, но по какому вопросу - неизвестно. Саша сам не знает, что будет дальше. У него одно желание - играть! А где - это второй вопрос», - сказал Колесников, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что действующий контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года.