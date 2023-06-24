После ухода Серхио Бускетса «Барселона» рассчитывает подписать качественного полузащитника. По данным Mundo Deportivo, главному тренеру каталонской команды Хави среди кандидатов сильнее всех нравится Марсело Брозович.

«Интер» готов продать 30-летнего Брозовича этим летом, но есть проблема – хорвата большими деньгами заманивает саудовский «Аль-Наср». Представители спортивного штаба «Барселоны» хотят убедить футболиста в том, что ему ещё рано ехать в экзотическую лигу, тем более что Хави всерьёз на него рассчитывает на «Камп Ноу».

В «Барселоне» считают, что следующая неделя в вопросе трансфера Брозовича будет ключевой.

Портал transfermarkt оценивает Марсело Брозовича в 25 миллионов евро.