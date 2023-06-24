Если «Ювентус» продлит Рабио, клуб не будет покупать Милинковича-Савича

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может не оказаться в туринском «Ювентусе» по ходу летнего трансферного окна. По информации от Calciomercato, если хавбек «старой синьоры» Адриен Рабио продлит свой истекающий контракт, туринский клуб не будет пытаться приобрести серба.

Напомним, у Милинковича-Савича через год истекает контракт с «Лацио», из-за чего римская команда готова продать его за 40 миллионов евро. Сам Сергей открыт к переходу в «Ювентус» даже несмотря на то, что команда в следующем сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов.

Милинкович-Савич в минувшем сезоне записал на свой актив 9 голов и 8 результативных передач в Серии А.