​«Лацио» нашёл усиление на Украине

«Лацио» получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов и хочет усилить свой состав в летнее трансферное окно. Одна из задач римлян заключается в подписании качественного футболиста в линию нападения. Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, «орлы» нацелились на украинского форварда Артёма Довбика. За трансфер 26-летнего игрока «лациале» могут заплатить «Днепру-1» от 10 до 12 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне 2022/2023 Артём Довбик в 39 матчах чемпионата Украины, Лиги Европы и Лиги конференций записал на свой счёт 29 голов и восемь результативных передач на партнёров.