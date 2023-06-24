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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» нашёл усиление на Украине

24 Июня 2023 • 14:47 Комментировать

«Лацио» получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов и хочет усилить свой состав в летнее трансферное окно. Одна из задач римлян заключается в подписании качественного футболиста в линию нападения. Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, «орлы» нацелились на украинского форварда Артёма Довбика. За трансфер 26-летнего игрока «лациале» могут заплатить «Днепру-1» от 10 до 12 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне 2022/2023 Артём Довбик в 39 матчах чемпионата Украины, Лиги Европы и Лиги конференций записал на свой счёт 29 голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Днепр-1 Артём Довбик трансферы футбола - лето 2023
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