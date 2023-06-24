Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может переехать в Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» настроен заполучить 30-летнего хорвата.

По информации Football Italia, представители Брозовича уговаривают его подписать контракт с «Аль-Насром», который предлагает игроку приличный оклад и хороший бонус за сделку. Кроме того, если трансфер состоится, агенты получат за это большую выплату.

Источник отмечает, что хавбек планирует продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее в СМИ сообщалось, что рулевой каталонского клуба Хави Эрнандес очень хочет видеть Брозовича в команде.

Трансферная стоимость хорвата оценивается в 25 миллионов евро.