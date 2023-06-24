«Ювентус» намерен выручить около 100 миллионов евро с продаж

Туринский «Ювентус» хочет выручить хотя бы 100 миллионов евро с продаж в летнее трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, первыми в списке на выход числятся такие футболисты, как левый защитник Алекс Сандро, а также три центральных полузащитника – Артур Мело, Уэстон Маккенни и Деннис Закария. Напомним, последние трое в прошлом сезоне выступали на правах аренды за команды из Английской премьер-лиги.

Отметим, что «Ювентус» также может продать сразу двух звёздных игроков атаки. Речь идёт о нападающих Душане Влаховиче и Федерико Кьезе. На этих футболистов есть большой спрос в той же Английской премьер-лиге.

Напомним, «Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.