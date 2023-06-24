Спортивный директор «Ромы» Пинто связался с окружением полузащитника «Ювентуса»

«Рома» положила глаз на полузащитника туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни, который не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри. Как сообщает Football Italia, спортивный директор «джаллоросси» Тьяго Пинто вышел на связь с окружением американца, чтобы обсудить потенциальный переход этим летом.

Напомним, что Маккенни провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды за «Лидс». В случае сохранения прописки в Английской премьер-лиге «павлины» были обязаны выкупить полузащитника на постоянной основе, но по итогам сезона команда вылетела в Чемпионшип, из-за чего Маккенни будет вынужден вернуться в «Ювентус»