«Милан» выбирает из трёх игроков замену Тонали

Руководство «Милана» подыскивает нового полузащитника, который заменит в составе Сандро Тонали. Итальянец сменил клубную прописку, перебравшись в английский «Ньюкасл».

Согласно данным портала Goal.com, в шорт-листе «россонери» фигурируют три футболиста. На место Тонали рассматриваются: Давиде Фраттези («Сассуоло»), Флорентину («Бенфика») и Ибрагим Сангаре (ПСВ).

Тонали провел за «Милан» в прошлом сезоне Серии А 34 поединка. Сандро отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «россонери» финишировали на четвертом месте.