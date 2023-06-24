Алекс Сандро интересен двум клубам из Саудовской Аравии

Левый защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро в скором времени может оказаться в Саудовской Аравии. По информации от La Gazzetta dello Sport, в услугах бразильца заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

У Алекса есть всего год по контракту с «Ювентусом», поэтому его уход этим летом расценивается как вполне вероятный. Сам футболист ранее выразил желание покинуть «старую синьору». Саудовская Аравия с выгодными финансовыми условиями может стать отличным вариантом продолжения карьеры для бразильского футболиста.

Напомним, Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с лета 2015 года, когда перебрался из «Порту».