«Ювентус» оптимистично настроен по новому контракту Рабио

Туринский «Ювентус» с оптимизмом расценивает возможность заключения нового контракта с полузащитником Адриеном Рабио. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие пару дней «старая синьора» надеется получить окончательное согласие от хавбека по поводу продления своего истекающего соглашения.

Источник отмечает, что оптимизм «Ювентуса» связан с одной простой причиной – ни одна команда пока не предложила Рабио более выгодные условия, чем «старая синьора». Напомним, к футболисту есть большой интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги. Адриена до сих пор хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» главный тренер английской команды Эрик тен Хаг.