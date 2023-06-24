«Фиорентина» нашла нового нападающего

26-летний сенегальский нападающий Булайе Диа, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, в его услугах заинтересована «Фиорентина».

Флорентийский клуб пока не сделал предложения по трансферу, однако планирует вступить в переговоры в самое ближайшее время. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Булайе играл на правах аренды за другой итальянский клуб – «Салернитану». Он принял участие в 33 поединках, отметившись 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.