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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» нашла нового нападающего

24 Июня 2023 • 10:00 Комментировать

26-летний сенегальский нападающий Булайе Диа, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, в его услугах заинтересована «Фиорентина».

Флорентийский клуб пока не сделал предложения по трансферу, однако планирует вступить в переговоры в самое ближайшее время. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Булайе играл на правах аренды за другой итальянский клуб – «Салернитану». Он принял участие в 33 поединках, отметившись 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Булайе Диа трансферы футбола - лето 2023
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