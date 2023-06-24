Де Врей продлил контракт с «Интером»

Нидерландский защитник Стефан де Врей, правами на которого владеет миланский «Интер», заключил новое трудовое соглашение с клубом. Об этом отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, новый контракт 31-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. Клуб в ближайшие дни объявит о сделке официально.

Стефан защищает цвета миланского коллектива с 2018 года. В прошедшем сезоне де Врей принял участие в 38 поединках за «Интер», отметившись одним забитым мячом.