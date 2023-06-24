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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок ЦСКА переходит в суперклуб Турции

24 Июня 2023 • 08:12 Комментировать

Бразильский защитник Бекао, известный по выступлениям за московский ЦСКА, уходит из итальянского клуба «Удинезе». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Как стало известно инсайдеру, 27-летний футболист отказался подписывать новое трудовое соглашение с итальянским клубом. У южноамериканца есть вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. В услугах защитника заинтересован стамбульский «Фенербахче». Стороны уже вступили в переговорный процесс. Сделка может быть оформлена на следующей неделе.

В составе «Удинезе» Бекао выступает с 2019 года. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Италии 28 матчей, забил два мяча и сделал ассист.

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Удинезе Родриго Бекао трансферы футбола - лето 2023
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