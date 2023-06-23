«Интер» снова включился в гонку за Маркуса Тюрама

Миланский «Интер» - снова в гонке за французского форварда Маркуса Тюрама. Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что основным претендентом на игрока считается «Милан». Особенно его переезд в Италию стал вероятным после того, как из гонки за футболиста выбыл французский «ПСЖ».

Тюрам покидает 30 июня свой прежний клуб – гладбахскую «Боруссию». В прошлом сезоне в активе 25-летнего форварда – 13 голов и шесть голевых передач.

Любопытно, что возвращение «Интера» в гонку за игроком состоялось спустя день после того, как форвард «нерадзурри» Эдин Джеко официально сменил Милан на Стамбул.