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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» объявил об уходе Паредеса официально

23 Июня 2023 • 19:27 Комментировать

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил об уходе из команды Леандро Паредеса. В сезоне 2022/2023 аргентинский полузащитник выступал за гранд Серии А на правах аренды.

За «Ювентус» Паредес провёл 35 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Теперь Леандро Паредес возвращается в «ПСЖ». Действующий контракт 28-летнего аргентинца с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня 2024 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леандро Паредеса в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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