Сёмин выбрал новый клуб для Алексея Миранчука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торино».

«Этот сезон пошел на пользу Миранчуку. В «Торино» провел много ярких игр. Алексею больше подходит «Торино». Для него лучше было бы, чтобы он перешел именно туда», — приводит слова Сёмина Sport24.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором шести результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 млн евро.