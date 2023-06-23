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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» могут исключить из еврокубков

23 Июня 2023 • 15:37 Комментировать (1)

«Ювентус» и УЕФА могут договориться о закрытии дела, связанного с финансовыми нарушениями клуба. Как сообщает Tuttosport, делегация из Турина отправилась в Ньон на переговоры.

По данным источника, «Ювентус» ведёт работу над соглашением, при котором в этом вопросе будет поставлена точка. Один из вариантов – исключение «старой синьоры» из предстоящего еврокубкового сезона. Туринцы могут принять такое наказание в обмен на закрытие дела.

Напомним, что «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате Италии и получил путёвку в Лигу конференций. Это третий по рангу клубный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы.  

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Ювентус УЕФА
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Комментарии (1)
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Zed2891
23 Июня 2023 в 16:03
Ну и наказание, страшнейшее, Ювентусу эта лига конференций, как собаке пятая нога.
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