«Ювентус» продаст Кьезу, если игрок не продлит контракт

Туринский «Ювентус» определился по поводу планов на нападающего Федерико Кьезу. По информации от журналиста Джованни Альбанезе, «старая синьора» поставила футболисту ультиматум: либо он продлевает контракт, либо его продают.

В данный момент Кьеза пока не подавал никаких признаков того, что хочет продлить своё соглашение, которое истекает летом 2025 года. В услугах итальянского нападающего заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».

Кьеза в прошлом сезоне вернулся на поле после почти года отсутствия из-за травмы. 25-летний итальянец пока сомневается, что у него есть будущее в «Ювентусе».