«Милан» стал фаворитом на трансфер Фраттези после продажи Тонали

«Милан» вырвался вперёд в гонке за полузащитником «Сассуоло» Давиде Фраттези. По информации от журналиста Ромео Агрести финансовое положение «россонери» сильно улучшится после продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Именно поэтому команда Стефано Пиоли в данный момент считается фаворитом на Фраттези.

К Давиде также проявляют интерес такие клубы, как туринский «Ювентус», «Рома» и конкуренты «Милана» в лице «Интера». «Сассуоло» требует за своего полузащитника в районе 30 миллионов евро.

Фраттези отметился 7 голами в Серии А в своём последнем сезоне. Ранее к игроку также проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги.