Лоботка интересен двум клубам из Саудовской Аравии

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка в данный момент интересен двум клубам из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, словака хотят приобрести «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» Джидда.

Напомним, Лоботка был одним из ключевых полузащитников «Наполи» в минувшем сезоне. Словак помог своей команде выиграть первый чемпионский титул Серии А с 1990 года.

Отметим, что Лоботка ранее также находился в списке интересов мадридского «Реала». В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник отметился голом и результативной передачей в 38 матчах итальянской Серии А. У игрока есть контракт до 2027 года с нынешним клубом.