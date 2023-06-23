«Марсель» выкупил Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал полноценным футболистом «Марселя». Как информирует Transfermarkt, французский клуб выкупил права на 30-летнего игрока у «Аталанты». Сумма сделки составила десять миллионов евро.

Напомним, что Малиновский выступал за провансальскую команду на правах аренды с января. В составе «Марселя» Руслан сыграл 23 поединка во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции «Марсель» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Серебряным призером стал «Ланс», а чемпионский титул завоевал «ПСЖ».