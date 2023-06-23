«Барселона» хочет заполучить Брозовича, отдав «Интеру» своего игрока взамен

Каталонская «Барселона» придумала, как заполучить опорного полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича, который в данный момент близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

По информации от журналиста Ашрафа бен Йада, «Барселона» намерена предложить в обмен на Брозовича своего полузащитника Франка Кесси, который как раз интересен «Интеру». «Сине-гранатовые» ранее хотели продать ивуарийца за 35 миллионов евро, но обмен на Брозовича также считается для руководства приемлемым вариантом.

Напомним, Кесси ранее выступал в Италии за главного конкурента «Интера» в лице «Милана». Именно оттуда Франк и перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента.