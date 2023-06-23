​Гол Кварацхелии признали лучшим в сезоне Серии А

Пресс-служба итальянской Серии А обнародовала информацию о том, какой гол был признан лучшим в завершившемся сезоне. Лучшим стал мяч, который в матче против «Аталанты» забил полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

В том эпизоде Хвича принял мяч около чужой штрафной площади, ворвался в неё, сделав несколько ложных замахов, и пробил в верхний угол. В тот вечер «Наполи» отпраздновал победу с результатом 2:0.

Как известно, «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Напомним, что ранее Хвича Кварацхелия поиграл в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Кварацхелия близок к продлению контакта с «Наполи» – раскрыты условия