Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лосано может перебраться в Саудовскую Аравию

23 Июня 2023 • 12:32 Комментировать

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Если верить журналисту Джанлуке ди Марцио, местные клубы проявляют серьёзный интерес к мексиканцу.

Источник также отмечает, что Лосано не против перебрать в Саудовскую Аравию, если получит удовлетворительные финансовые условия. Мексиканец уже сейчас активно изучает имеющиеся на руках варианты.

В последние дни также ходили слухи об интересе к Лосано со стороны английской «Астон Виллы». В минувшем сезоне Ирвинг провёл в чемпионате Италии 32 матча, в которых записал на свой актив по 3 гола и результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
13:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по Онана – известна сумма
12:32 · Италия. Серия А
Лосано может перебраться в Саудовскую Аравию
11:19 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта сообщил руководству «Челси», что хочет уйти за новым вызовом
10:14 · Италия. Серия А
Фраттези: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но при выборе нового клуба более важную роль сыграет проект»
09:54 · Италия. Серия А
После трансфера Гюндогана «Барселона» сосредоточится на полузащитнике «Интера»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе
09:32 · Англия. Премьер-лига
Викарио в ближайшие часы прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом»
08:32 · Италия. Серия А
«Наполи» начал переговоры с игроком «Ланса»
07:55 · Италия. Серия А
Джеко попрощался с «Интером»
07:31 · Италия. Серия А
Муса может стать игроком клуба Серии А
07:25 · Англия. Премьер-лига
Тонали готовится к медосмотру в «Ньюкасле»
04:08 · Италия. Серия А
Маркизио: «Прогресс нападающего зависит и от тренера»
04:00 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал, чем Анчелотти завоёвывает игроков
03:42 · Италия. Серия А
Сальвини: «Вряд ли Берлускони понравилась бы продажа таких игроков, как Тонали и Тео»
03:24 · Италия. Серия А
Маркизио: «У Погба большие проблемы с менталитетом»
Все новости
Рекомендуем