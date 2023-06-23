Лосано может перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Если верить журналисту Джанлуке ди Марцио, местные клубы проявляют серьёзный интерес к мексиканцу.

Источник также отмечает, что Лосано не против перебрать в Саудовскую Аравию, если получит удовлетворительные финансовые условия. Мексиканец уже сейчас активно изучает имеющиеся на руках варианты.

В последние дни также ходили слухи об интересе к Лосано со стороны английской «Астон Виллы». В минувшем сезоне Ирвинг провёл в чемпионате Италии 32 матча, в которых записал на свой актив по 3 гола и результативных передач.