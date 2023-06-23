Фраттези: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но при выборе нового клуба более важную роль сыграет проект»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези рассказал о главном критерии при выборе новой команды. Напомним, в услугах итальянского хавбека заинтересованы такие клубы Серии А, как туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Рома».

«В данный момент я выбираю. Надеюсь, мой агент найдёт способ обрадовать меня. Я хочу играть в Лиге чемпионов, но при выборе нового клуба более важную роль сыграет предложенный проект», – цитирует Фраттези итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Фраттези в минувшем розыгрыше итальянской Серии А записал на свой актив 7 голов в 36 поединках. Прошедший сезон стал для него вторым в высшем дивизионе Италии.