После трансфера Гюндогана «Барселона» сосредоточится на полузащитнике «Интера»

Каталонская «Барселона» после регистрации полузащитника Илкая Гюндогана сфокусирует своё внимание на Марсело Брозовиче из миланского «Интера», который сейчас является главным кандидатом на замену Серхио Бускетсу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Брозович станет следующей целью «Барселоны» после подписания Гюндогана на правах свободного агента. Правда, проблема заключается в том, что Марсело в данный момент близок к переходу в «Аль-Наср», поэтому каталонская команда может не успеть даже побороться за хорвата.

Напомним, другими претендентами на замену Бускетса в «Барселоне» также назывались Даниэль Парехо, Йозуа Киммих и Мартин Субименди.