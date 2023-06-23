Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

После трансфера Гюндогана «Барселона» сосредоточится на полузащитнике «Интера»

23 Июня 2023 • 09:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» после регистрации полузащитника Илкая Гюндогана сфокусирует своё внимание на Марсело Брозовиче из миланского «Интера», который сейчас является главным кандидатом на замену Серхио Бускетсу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Брозович станет следующей целью «Барселоны» после подписания Гюндогана на правах свободного агента. Правда, проблема заключается в том, что Марсело в данный момент близок к переходу в «Аль-Наср», поэтому каталонская команда может не успеть даже побороться за хорвата.

Напомним, другими претендентами на замену Бускетса в «Барселоне» также назывались Даниэль Парехо, Йозуа Киммих и Мартин Субименди.

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
11:19 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта сообщил руководству «Челси», что хочет уйти за новым вызовом
10:14 · Италия. Серия А
Фраттези: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но при выборе нового клуба более важную роль сыграет проект»
09:54 · Италия. Серия А
После трансфера Гюндогана «Барселона» сосредоточится на полузащитнике «Интера»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Кьезе
09:32 · Англия. Премьер-лига
Викарио в ближайшие часы прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом»
08:32 · Италия. Серия А
«Наполи» начал переговоры с игроком «Ланса»
07:55 · Италия. Серия А
Джеко попрощался с «Интером»
07:31 · Италия. Серия А
Муса может стать игроком клуба Серии А
07:25 · Англия. Премьер-лига
Тонали готовится к медосмотру в «Ньюкасле»
04:08 · Италия. Серия А
Маркизио: «Прогресс нападающего зависит и от тренера»
04:00 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал, чем Анчелотти завоёвывает игроков
03:42 · Италия. Серия А
Сальвини: «Вряд ли Берлускони понравилась бы продажа таких игроков, как Тонали и Тео»
03:24 · Италия. Серия А
Маркизио: «У Погба большие проблемы с менталитетом»
03:04 · Италия. Серия Б
Лукарелли остался без работы в «Тернане»
02:56 · Италия. Серия Б
«Сампдория» рассталась с Джуричичем
Все новости
Рекомендуем