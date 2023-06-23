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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» начал переговоры с игроком «Ланса»

23 Июня 2023 • 08:32 Комментировать

Защитник «Ланса» Кевин Дансо по-прежнему находится в сфере интересов «Наполи», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. Представители неаполитанского клуба вступили в переговоры по трансферу 24-летнего исполнителя.

В минувшем сезоне Дансо принял участие в 40 поединках за нынешний клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 16 миллионов евро.

Напомним, что в завершившемся розыгрыше чемпионата Италии «Наполи» досрочно стал обладателем золотых медалей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Наполи трансферы футбола - лето 2023 Кевин Дансо
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