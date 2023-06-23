«Наполи» начал переговоры с игроком «Ланса»

Защитник «Ланса» Кевин Дансо по-прежнему находится в сфере интересов «Наполи», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. Представители неаполитанского клуба вступили в переговоры по трансферу 24-летнего исполнителя.

В минувшем сезоне Дансо принял участие в 40 поединках за нынешний клуб во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 16 миллионов евро.

Напомним, что в завершившемся розыгрыше чемпионата Италии «Наполи» досрочно стал обладателем золотых медалей.