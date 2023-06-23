Джеко попрощался с «Интером»

Боснийский нападающий Эдин Джеко, перешедший в стамбульский «Фенербахче», попрощался с миланским «Интером».

«Прощай, невероятный «Интер». Это были два замечательных года. Мне было очень классно здесь: отличные партнеры и главный тренер. Всегда забитые трибуны стадиона. Я забивал здесь и продолжал мечтать. Это был удивительное путешествие. Сейчас мы прощаемся, спасибо за все. Успехов вам в будущем», - оставил сообщение 37-летний форвард в социальных сетях.

Напомним, что в четверг, 22 июня, Эдин заключил трудовое соглашение с «Фенербахче». Цвета «Интера» он защищал с 2021 года.