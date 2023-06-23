Муса может стать игроком клуба Серии А

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, в услугах 20-летнего американского футболиста заинтересован «Сассуоло».

Итальянский клуб рассматривает Юнуса в качестве альтернативы Давиде Фраттези, которого собирается подписать «Милан».

Муса защищает цвета «летучих мышей» с августа 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 поединках за команду из Валенсии, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.