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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «Прогресс нападающего зависит и от тренера»

23 Июня 2023 • 04:08 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился своим мнением о ситуации с Душаном Влаховичем. За сербского нападающего были выложены огромные деньги в начале 2022 года, но он далеко не всегда берет игру на себя и показывает, что стоит действительно больших денег - это случается все реже и реже.

- Я по-прежнему считаю Влаховича потенциальным чемпионом. Но нужен также и хороший тренер, который будет помогать Влаховичу расти, - цитирует слова Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.it.

Ранее сербский нападающий выступал в другом итальянском клубе - «Фиорентине».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио Душан Влахович
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