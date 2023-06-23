Маркизио: «Прогресс нападающего зависит и от тренера»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился своим мнением о ситуации с Душаном Влаховичем. За сербского нападающего были выложены огромные деньги в начале 2022 года, но он далеко не всегда берет игру на себя и показывает, что стоит действительно больших денег - это случается все реже и реже.

- Я по-прежнему считаю Влаховича потенциальным чемпионом. Но нужен также и хороший тренер, который будет помогать Влаховичу расти, - цитирует слова Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.it.

Ранее сербский нападающий выступал в другом итальянском клубе - «Фиорентине».