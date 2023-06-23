Филиппо Индзаги рассказал, чем Анчелотти завоёвывает игроков

Бывший футболист итальянского «Милана» Филиппо Индзаги, забивший немало славных голов в его футболке под началом Карло Анчелотти, рассказал, чем именно завоевывал Карло, в прошлом столетии сам игравший за «Милан», игроков. По словам Индзаги, ключиком Карло является его открытость, а также способность прямо сказать о проблеме.

- Я работал с ним десять лет. Почему Ккарло остается у всех в сердце? Потому что он искренен. Он говорит в лицо, даже если это непростые вещи. Я теперь тоже стараюсь делать именно так, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год.