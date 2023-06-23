Сальвини: «Вряд ли Берлускони понравилась бы продажа таких игроков, как Тонали и Тео»

Маттео Сальвини, итальянский вице-премьер, которого часто упрекают (увы, там это, известное дело, считается зазорным) за хорошее отношение к Российской Федерации, высказался по поводу последних новостей из стана «Милана», который собирается распродать половину команды.

- Ушел Малдини, ушел Ибрагимович, вот и Тонали ушел. Я думаю, Берлускони вряд ли понравилось бы такое. Я говорил с ним буквально за день до смерти, в тот вечер, когда «Интер» проиграл Лигу чемпионов, - цитирует слова Сальвини pianetamilan.it.

Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии.