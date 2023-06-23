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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «У Погба большие проблемы с менталитетом»

23 Июня 2023 • 03:24 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился своим мнением о проблемах Поля Погба, который практически не выступал в ходе прошедшего сезона, чем очень разочаровал поклонников клуба.

- Я все больше убеждаюсь, что если у атлета возникают ментальные проблемы, то они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет, что он не может выступать должным образом. Желаю ему оправиться от этого в течение лета, - цитирует слова Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио Поль Погба
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