Маркизио: «У Погба большие проблемы с менталитетом»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился своим мнением о проблемах Поля Погба, который практически не выступал в ходе прошедшего сезона, чем очень разочаровал поклонников клуба.

- Я все больше убеждаюсь, что если у атлета возникают ментальные проблемы, то они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет, что он не может выступать должным образом. Желаю ему оправиться от этого в течение лета, - цитирует слова Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.it.