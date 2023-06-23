«Наполи» может получить сверхвыгодное предложение от «Пари Сен-Жермен» по Виктору Осимхену.

Парижане ведут борьбу за 24-летнего нападающего с клубами Английской премьер-лиги. Руководство «Наполи» запланировало встречу с агентом Осимхена для обсуждения нового контракта, однако в дело может вмешаться «ПСЖ»: как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла, французский гранд, вероятно, уже совсем скоро сделает предложение в размере 150 млн евро с учётом различных бонусов.

Виктор Осимхен забил 31 гол в 39 матчах прошедшего сезона во всех турнирах. Лидер атаки «Наполи» выиграл бомбардирскую гонку Серии А, отличившись в чемпионате 26 раз.