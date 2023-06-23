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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к продаже Брозовича

23 Июня 2023 • 01:27 Комментировать

«Интер» и «Аль-Наср» приблизились к договорённости по трансферу Марсело Брозовича.

Саудовский клуб стал основным претендентом на хорвата несколькими днями ранее, и теперь, как информирует в своём обновлённом отчёте Фабрицио Романо, переговоры с «Интером» стремительно близятся к заключительной стадии. Сам Брозович всё ещё не согласовал некоторые детали контракта с «Аль-Насром» – новый этап обсуждений с 30-летним игроком состоится в пятницу.

«Интер», согласно некоторым данным, рассчитывает заработать на продаже Марсело Брозовича от 20 млн евро. Контракт хавбека рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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