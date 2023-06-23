Романо: «Ювентус» договорился с Веа»

Знаменитый трансферный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договорённости между «Ювентусом» и Тимоти Веа.

Об интересе туринцев к вингеру «Лилля» уже сообщалось в отчётах итальянских СМИ. По сведениям Романо, «Ювентус» согласовал с 23-летним американцем условия контракта. Для завершения трансфера осталось договориться с руководством французского клуба. «Старая синьора» готова заплатить за футболиста 12 млн евро.

Контракт Тимоти Веа с «Лиллем» истекает через год. В прошедшем сезоне игрок отметился двумя голевыми передачами в 29 матчах французской Лиги 1, а в общей сложности на его счету восемь взятий ворот и столько же результативных передач в 107 поединках за «догов» во всех турнирах.