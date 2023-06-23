Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Ювентус» договорился с Веа»

23 Июня 2023 • 00:18 Комментировать

Знаменитый трансферный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договорённости между «Ювентусом» и Тимоти Веа.

Об интересе туринцев к вингеру «Лилля» уже сообщалось в отчётах итальянских СМИ. По сведениям Романо, «Ювентус» согласовал с 23-летним американцем условия контракта. Для завершения трансфера осталось договориться с руководством французского клуба. «Старая синьора» готова заплатить за футболиста 12 млн евро.

Контракт Тимоти Веа с «Лиллем» истекает через год. В прошедшем сезоне игрок отметился двумя голевыми передачами в 29 матчах французской Лиги 1, а в общей сложности на его счету восемь взятий ворот и столько же результативных передач в 107 поединках за «догов» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Тимоти Веа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
00:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ связался с «Ювентусом» по вопросу трансфера Кьезы
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры по защитнику «Челси»
00:18 · Италия. Серия А
Романо: «Ювентус» договорился с Веа»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Филиппо Индзаги: «Я видел Тонали будущим капитаном и лицом «Милана» на следующие 10 лет» 1
22 Июня
23:27 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не ведёт переговоров с «Миланом»
22:56 · Италия. Серия А
Источник: Аллегри покинет «Ювентус» слухи
22:49 · Италия. Серия А
«Интер» попрощался с Джеко
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Рома» согласилась продать Клюйверта в клуб АПЛ за 11 млн евро
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет за Сперцяна 18 млн евро - «Манчестер Сити» заинтересован в игроке слухи
21:36 · Германия. Бундеслига
«Барселона» далека от подписания Киммиха
21:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов включить своего игрока в сделку по Веа
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама
20:31 · Англия. Премьер-лига
Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Закарию слухи
18:50 · Италия. Серия А
​Клуб Роналду продолжает переговоры по Брозовичу
Все новости
Рекомендуем