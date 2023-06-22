«Интер» попрощался с Джеко

Нападающий Эдин Джеко покинул «Интер», перебравшись в «Фенербахче».

Переход 37-летнего форварда был официально подтверждён в четверг. Босниец пополнит ряды турецкого клуба на правах свободного агента.

«Класс, элегантность и опыт – Эдин олицетворял своей игрой эти и многие другие качества, выступая за «Интер» в течение двух лет. Некоторые из его голов стали незабываемыми для болельщиков. За этот период он завоевал с «Интером» четыре трофея, сыграв важную роль в достижении успеха. Мы благодарим Джеко и желаем ему всего наилучшего», – сообщается в обращении пресс-службы «нерадзурри».

Эдин Джеко провёл 101 матч за «Интер», отметившись 31 голом и 15 ассистами.