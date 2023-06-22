Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» попрощался с Джеко

22 Июня 2023 • 22:49 Комментировать

Нападающий Эдин Джеко покинул «Интер», перебравшись в «Фенербахче».

Переход 37-летнего форварда был официально подтверждён в четверг. Босниец пополнит ряды турецкого клуба на правах свободного агента.

«Класс, элегантность и опыт – Эдин олицетворял своей игрой эти и многие другие качества, выступая за «Интер» в течение двух лет. Некоторые из его голов стали незабываемыми для болельщиков. За этот период он завоевал с «Интером» четыре трофея, сыграв важную роль в достижении успеха. Мы благодарим Джеко и желаем ему всего наилучшего», – сообщается в обращении пресс-службы «нерадзурри». 

Эдин Джеко провёл 101 матч за «Интер», отметившись 31 голом и 15 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фенербахче Эдин Джеко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
22:56 · Италия. Серия А
Источник: Аллегри покинет «Ювентус» слухи
22:49 · Италия. Серия А
«Интер» попрощался с Джеко
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Рома» согласилась продать Клюйверта в клуб АПЛ за 11 млн евро
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет за Сперцяна 18 млн евро - «Манчестер Сити» заинтересован в игроке слухи
21:36 · Германия. Бундеслига
«Барселона» далека от подписания Киммиха
21:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов включить своего игрока в сделку по Веа
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама
20:31 · Англия. Премьер-лига
Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Закарию слухи
18:50 · Италия. Серия А
​Клуб Роналду продолжает переговоры по Брозовичу
18:12 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает между двумя вратарями слухи
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тонали и «Ньюкасл» - готовится заключительная встреча
17:27 · Италия. Серия А
​Кварацхелия близок к продлению контакта с «Наполи» – раскрыты условия
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку может перейти в «Милан» при одном условии
16:23 · Англия. Премьер-лига
Парти может перебраться в «Ювентус» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем