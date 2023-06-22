«Ювентус» готов включить своего игрока в сделку по Веа

«Ювентус» продолжает работу над подписанием вингера «Лилля» Тимоти Веа.

Сведения о намерении «старой синьоры» приобрести американского футболиста появились несколькими днями ранее. Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, «Лилль» требует за Веа порядка 15 млн евро, и «Ювентус» готов включить в сделку своего полузащитника Дениса Закарию. Отмечается, что 23-летний форвард «догов» – одна из главных трансферных целей «бьянконери» на атакующие позиции. Интерес к футболисту также проявляет мадридский «Атлетико».

Тимоти Веа отметился двумя результативными передачами, проведя 29 матчей за «Лилль» в минувшем розыгрыше Лиги 1.