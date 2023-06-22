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Чемпионат Италии. Серия А

​Клуб Роналду продолжает переговоры по Брозовичу

22 Июня 2023 • 18:50 Комментировать

В ближайшее время Марсело Брозович и Криштиану Роналду могут стать одноклубниками в «Аль-Насре». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, полного согласия по условиям сделки пока нет – стороны продолжают переговоры. Однако отмечается, что Брозович готов сменить «Интер» на саудовский клуб.

Брозовичу 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают хорвата в 25 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Марсело Брозович провёл за «Интер» 40 матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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