​Кварацхелия близок к продлению контакта с «Наполи» – раскрыты условия

Полузащитник Хвича Кварацхелия провёл отличный дебютный сезон в «Наполи». В 43 официальных матчах грузин записал на свой счёт 14 голов и 17 результативных передач. Неаполитанцы, как известно, впервые с 1990 года стали чемпионами Италии и впервые в истории дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщают несколько источников в Италии, в том числе La Gazzetta dello Sport, Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи». Речь идёт о трудовом соглашении на пять сезонов. Заработная плата Хвичи вырастет с 1,2 до 3 миллионов евро за сезон.

Напомним, что ранее Хвича поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».