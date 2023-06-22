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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия близок к продлению контакта с «Наполи» – раскрыты условия

22 Июня 2023 • 17:27 Комментировать

Полузащитник Хвича Кварацхелия провёл отличный дебютный сезон в «Наполи». В 43 официальных матчах грузин записал на свой счёт 14 голов и 17 результативных передач. Неаполитанцы, как известно, впервые с 1990 года стали чемпионами Италии и впервые в истории дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщают несколько источников в Италии, в том числе La Gazzetta dello Sport, Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи». Речь идёт о трудовом соглашении на пять сезонов. Заработная плата Хвичи вырастет с 1,2 до 3 миллионов евро за сезон.

Напомним, что ранее Хвича поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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