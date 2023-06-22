У «Барселоны» сейчас всего два доступных варианта на замену Бускетсу

Каталонская «Барселона» в данный момент рассматривает всего двух полузащитников на замену опорнику Серхио Бускетсу, который ушёл свободным агентом. Единственными доступными вариантами для руководства сейчас являются Марсело Брозович из миланского «Интера» и Даниэль Парехо из «Вильярреала». В силу финансовых проблем, «Барселона» не может себе позволить более дорогостоящие варианты. Об это сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес ранее хотел заменить Бускетса Йозуа Киммихом из мюнхенской «Баварии» или Мартином Субименди из «Реал Сосьедада». Обе сделки сейчас выглядят сложными в экономическом плане.