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Чемпионат Италии. Серия А

У «Барселоны» сейчас всего два доступных варианта на замену Бускетсу

22 Июня 2023 • 15:36 Комментировать

Каталонская «Барселона» в данный момент рассматривает всего двух полузащитников на замену опорнику Серхио Бускетсу, который ушёл свободным агентом. Единственными доступными вариантами для руководства сейчас являются Марсело Брозович из миланского «Интера» и Даниэль Парехо из «Вильярреала». В силу финансовых проблем, «Барселона» не может себе позволить более дорогостоящие варианты. Об это сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес ранее хотел заменить Бускетса Йозуа Киммихом из мюнхенской «Баварии» или Мартином Субименди из «Реал Сосьедада». Обе сделки сейчас выглядят сложными в экономическом плане. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Вильярреал Серхио Бускетс Даниэль Парехо Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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