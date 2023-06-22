​Вейналдум рассказал об обратной стороне Моуринью

В сезоне 2022/2023 Джорджиньо Вейналдум выступал за «Рому» под руководством Жозе Моуринью. Нидерландский футболист рассказал об обратной стороне известного португальского тренера.

«Люди его не знают. О нём многое говорят, но со мной он был фантастическим. Когда он был мне нужен, я всегда мог рассчитывать на его поддержку. Я считаю, что стал лучше как футболист после работы с Моуринью», - сказал Вейналдум, чьи слова приводит L’Equipe.

Права на Джорджиньо Вейналдума принадлежат «ПСЖ». Контракт 32-летнего футболиста в Парине рассчитан до конца июня 2024 года.