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Чемпионат Италии. Серия А

​Вейналдум высказался о своём будущем

22 Июня 2023 • 15:20 Комментировать

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум высказался о своём будущем. В сезоне 2022/2023 нидерландец выступал за «Рому» в аренде, но провёл лишь 23 матча из-за полученной в начале сезона серьёзной травмы. Вейналдум имеет контракт с «ПСЖ», рассчитанный ещё на сезон.

«Если «ПСЖ» попросит меня остаться, я соглашусь. Прошлым летом клуб хотел, чтобы я ушёл, поэтому я ушёл. В течение года я несколько раз разговаривал с аль-Хелаифи и Кампушем. Также я поддерживал связь с врачами из «ПСЖ».

Я не могу сказать, что потерял уверенность, но я потерял радость. Мне нужно, чтобы люди снова поверили в меня. Я всё тот же игрок, каким был в «Ливерпуле», - рассказал Вейналдум L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум трансферы футбола - лето 2023
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