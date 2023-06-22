Полузащитник Джорджиньо Вейналдум высказался о своём будущем. В сезоне 2022/2023 нидерландец выступал за «Рому» в аренде, но провёл лишь 23 матча из-за полученной в начале сезона серьёзной травмы. Вейналдум имеет контракт с «ПСЖ», рассчитанный ещё на сезон.

«Если «ПСЖ» попросит меня остаться, я соглашусь. Прошлым летом клуб хотел, чтобы я ушёл, поэтому я ушёл. В течение года я несколько раз разговаривал с аль-Хелаифи и Кампушем. Также я поддерживал связь с врачами из «ПСЖ».

Я не могу сказать, что потерял уверенность, но я потерял радость. Мне нужно, чтобы люди снова поверили в меня. Я всё тот же игрок, каким был в «Ливерпуле», - рассказал Вейналдум L’Equipe.