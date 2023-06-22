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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» не намерен продавать Дзаньоло, пока не пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов

22 Июня 2023 • 15:11 Комментировать

«Галатасарай» хочет, чтобы нападающий Николо Дзаньоло помог команде в квалификационных матчах к групповому этапу Лиги чемпионов. По информации от Calciomercato, турецкая команда не хочет продавать итальянца, пока участвует в отборе к групповому этапу Лиги чемпионов.

В квалификации к самому престижному Еврокубку чемпионы Турции начнуть свой путь со всторого раунда, который начнётся 26 июля. Напомним, Дзаньоло сейчас хочет купить туринский «Ювентус». У игрока в контракте прописаны отступные, но «старая синьора» готова подождать до августа, чтобы приобрести футболиста без препятствий со стороны «Галатасарая».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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