Маркус Тюрам станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Милана»

Нападающий Маркус Тюрам в скором времени должен завершить свой трансфер в «Милан» на правах свободного агента. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, француз станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, ведь его зарплата достигнет 6 миллионов евро в год.

Отметим, что Тюрам ранее также имел вариант с продолжением карьеры в французском «ПСЖ», но футболист в итоге решил выбрать «Милан», где ему гарантировали стабильную игровую практику.

В прошлом сезоне Тюрам забил 13 голов и отдал 6 ассистов в Бундеслиге за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Его отец Лиллиан ранее выступал в Италии за «Парму» и «Ювентус».