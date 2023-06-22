«Рома» оспорит дисквалификацию Моуринью

«Рома» намерена оспорить наказание главного тренера команды Жозе Моуринью, об этом рапортует Roma Press. Португальский специалист получил дисквалификацию на четыре матча за оскорбления рефери после финального поединка Лиги Европы с «Севильей».

После завершения встречи «Особенный» критически высказывался о работе главного судьи Энтони Тейлора. Жозе пересекся с арбитром на парковке и в оскорбительной форме обратился к британцу.

Напомним, что финал Лиги Европы завершился поражением «Ромы». В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «Севильи» - 4:1.