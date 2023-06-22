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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» оспорит дисквалификацию Моуринью

22 Июня 2023 • 12:09 Комментировать

«Рома» намерена оспорить наказание главного тренера команды Жозе Моуринью, об этом рапортует Roma Press. Португальский специалист получил дисквалификацию на четыре матча за оскорбления рефери после финального поединка Лиги Европы с «Севильей».

После завершения встречи «Особенный» критически высказывался о работе главного судьи Энтони Тейлора. Жозе пересекся с арбитром на парковке и в оскорбительной форме обратился к британцу.

Напомним, что финал Лиги Европы завершился поражением «Ромы». В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «Севильи» - 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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