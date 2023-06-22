Тео Эрнандес планирует остаться в «Милане»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес не заинтересован в том, чтобы покидать команду Стефано Пиоли. Напомним, ранее появились слухи, согласно которым мадридский «Атлетико» хочет вернуть француза в свой состав. Также сообщалось, что «россонери» потребуют за игрока 80 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что планы Эрнандеса на будущее не изменились. Футболист хочет остаться в «Милане» на следующий сезон, несмотря на все спекуляции, которые ходят вокруг.

В последнем розыгрыше Серии А Эрнандес записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи.