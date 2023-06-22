«Ливерпуль» выбыл из гонки за Бареллой

«Ливерпуль» больше не претендует на полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу. По информации от Liverpool Echo, в стане команды Юргена Клоппа считают итальянского хавбека слишком дорогим.

«Ливерпуль» пока не делал официальных предложений по Барелле, но зато по трансферу футболиста к «Интеру» обращался другой английский клуб – «Ньюкасл». «Сороки» предложили 60 миллионов евро, но сразу получили отказ.

Ранее сообщалось, что в услугах Бареллы также заинтересован лондонский «Челси». В прошедшем розыгрыше Серии А полузащитник отметился 6 голами и 6 результативными передачами.