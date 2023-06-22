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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» близок к продлению контрактов с двумя игроками

22 Июня 2023 • 08:41 Комментировать

Полузащитник Луис Альберто близок к подписанию нового трудового соглашения с римским «Лацио», об этом отрапортовал инсайдер Николо Скира. Новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года.

Также стоит отметить, что столичный клуб намерен пролонгировать сотрудничество с еще одним игроком. Речь идет о бразильском вингере Фелипе Андерсоне.

В прошлом сезоне Альберто принял участие в 44 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачи.

Андерсон сыграл 50 матчей, записав на свой счет 12 голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фелипе Андерсон Луис Альберто
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