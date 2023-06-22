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Чемпионат Италии. Серия А

Педро близок к новому контракту с «Лацио»

22 Июня 2023 • 07:28 Комментировать

Атакующий полузащитник Педро Родригес, ныне выступающий в итальянском чемпионате за римский «Лацио», близок к подписанию нового контракта с римским «Лацио». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, новый трудовой договор между римлянами и футболистом будет рассчитан до конца следующего сезона. Действующий контракт истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Педро принял участие в 36 поединках. На счету испанского вингера четыре забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам минувшего сезона Серии А «Лацио» финишировал на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Педро Родригес
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